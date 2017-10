VIDÉO - Cellule Synapse : comment la police adapte ses méthodes pour limiter les débordements dans les manifestations

De fait, les forces de l'ordre restent à proximité "pour permettre à tout moment d'intervenir et de mettre fin à des désordres et à la casse. Il faut être en capacité de réagir très vite mais pas se mettre dans une situation où nous sommes des cibles", ajoute-t-il tout en précisant ne plus vouloir de policiers en civil dans la "nébuleuse". "Vouloir faire du 'saute dessus' ça peut être dangereux pour les policiers et pour les manifestants, avec un résultat judiciaire incertain", souligne-t-il.





Désormais, la vidéo est privilégiée pour appréhender les fauteurs de troubles en générant moins de violences sur le moment. Une nouvelle manière de fonctionner qui provient notamment d'une nouvelle cellule de la DOPC baptisée Synapse. Une unité composée de quatre policiers et de deux stagiaires "extérieurs" - étudiants à Science-Po, à Polytechnique, ou encore en faculté de droit, chargée d'étudier les différentes manières d'opérer sur le terrain pour gérer les différents débordements.