VIDÉO - Alors, c'est beaucoup mieux une classe de CP à 12 élèves ? Nous sommes allés voir

Les enfants, eux, semblent ravis. Plongés dans leurs activités, ils semblent prendre un plaisir évident à lire les mots affichés sur le tableau interactif ou à tracer des lettres cursives dans leur cahier à petits carreaux. Et si certains confient mieux aimer lire qu’écrire, tous assurent préférer le travail au jeu. Incroyable. "Et on apprend vite !", insiste l’une des élèves. Tellement vite que ça en est parfois fatiguant, explique Mme. Foucher. "Du fait qu’ils soient moins nombreux, on les interroge beaucoup plus souvent. C’est à nous d’être vigilants et de leur aménager des petits temps calmes où ils peuvent colorier, jouer…" Si le directeur de l'école assure qu'il est encore trop tôt pour dresser un bilan, de prochaines évaluations, qui doivent normalement se tenir en fin d'année, permettront de se faire une idée de l'efficacité de la réforme. En 2018, les classes de CE1 devraient à leur tour être dédoublées.