VIDÉO - Files d’attente interminables à Orly et Roissy, retards de vols en série : mais que se passe-t-il dans les aéroports parisiens ?

Mais alors comment expliquer cette situation ? Les opérations de la police aux frontières (PAF) dans les aéroports étaient déjà considérablement ralenties depuis l'instauration de l'état d'urgence après les attentats de novembre 2015, qui avait marqué le retour des contrôles systématiques sur tous les vols en provenance ou à destination des pays de l'espace Schengen. Mais depuis le 7 avril, un règlement européen a encore renforcé les contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Cela "pose un problème de capacités des serveurs notamment lors des pics de trafic", ont indiqué l'Union des aéroports français (UAF) et la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) dans une note dont l'AFP a obtenu copie.





L'addition de ces deux mesures provoque une "multiplication des files d'attente, l'allongement des temps d'attente, des retards des vols, et l'incompréhension et la colère des passagers", confirme auprès de l'agence Nicolas Paulissen, délégué général de l’UAF à l'issue d'une réunion à Matignon. Il fait partie des responsables du secteur aérien et aéroportuaire français qui ont alerté le gouvernement ce mardi sur l'"urgence" de la situation et proposé une série de mesures pour remédier à la "thrombose", provoquée selon eux par le durcissement des contrôles. Ces dernières portent notamment sur le déploiement massif de matériels Parafe (sas de contrôle automatisé des passeports) et des investissements pour augmenter les capacités des serveurs informatiques.