VIDEO - Du droit de cuissage à la verbalisation du harcèlement de rue : comment a évolué la règlementation en France ?

A partir 2001, la loi punit également les cas de harcèlement sexuel entre collègue et plus seulement entre salariés et patrons. La dimension hiérarchique tombe. La parole se libère, le sujet est de moins en moins tabou.





Depuis 2012, la loi s'est durcie, prévoyant deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende pour le fait "même non répété d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle". A côté de ça, sont assimilés à une agression sexuelle et donc punis de 5 ans de prison les baisers forcés, mains aux fesses ou encore les frottements.





L’arsenal juridique existe donc, pour protéger les femmes victimes de harcèlement. Pourtant, seuls 5% des cas de harcèlement sexuels sont portés devant la justice, les femmes craignant parfois de mettre en péril leur carrière. Les faits peuvent leur donner raison : 93% des plaintes sont aussi classées sans suite, justice estimant ne pas avoir assez de preuves pour caractériser l’infraction.





Nouvelle avancée, permise par la secrétaire d'Etat aux droits des femmes Marlène Schiappa, le harcèlement de rue va être verbalisé à partir de 2018.