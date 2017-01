VIDÉO - Vague de froid : les bons gestes à adopter pour réduire votre consommation d'électricité et éviter le "black-out"

Des bonnes pratiques qui ne se résument donc pas uniquement à moduler le thermostat du chauffage d'un ou deux degrés, bien que, dans l'Hexagone, un tiers de foyers se chauffent à l'électrique. Pour rappel, pour bien vivre et dormir sereinement, la bonne température doit osciller entre 19 et 20 degrés dans une pièce comme le salon, et 17 dans la chambre.





Outre les particuliers, les entreprises sont aussi appelés à réguler leur consommation. Cela passe par la chasse aux PC et aux lumières qui restent allumées toute la nuit. Le Réseau de transport d'électricité (RTE), la filiale d'EDF en charge de l'équilibre offre-demande, estime que les "écogestes" pourraient réduire de 2 et 3000 mégawatts la consommation cette semaine.