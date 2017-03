VIDÉO - Elle retrouve la mère biologique de sa fille et organise des retrouvailles pleines d'émotion

Lorsqu'Hélène adopte sa fille, il y a 16 ans, on lui racontre l'histoire de la mère biologique de Marie (ce qui n'est pas possible en France) : une jeune femme de 17 ans, sans mari et sans travail, qui a été obligée d'abandonner son enfant à cause de la pression familiale. Hélène lui fait alors "la promesse silencieuse qu'elle connaîtra sa fille".