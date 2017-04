VIDÉO - Face au choc des attentats, il lance un concours de chant entre lycéens

Chanter pour exorciser les peines. C'est l'idée qu'a eu un proviseur d'un lycée strasbourgeois, voilà un an, après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Pour aider ses élèves à rebondir après le traumatisme, il a organisé un concours de chant : des lycéens se sont alors affrontés face à un jury chargé de sélectionner les plus belles voix. Les finalistes, eux, ont ensuite enregistré une chanson évoquant l'Europe, l'avenir et la citoyenneté commune.





Pour ne rien gâcher, les talentueux chanteurs et chanteuses ont pu se produire dans l'hémicycle du conseil de l'Europe. Et s'ils étaient 120 au départ à tenter leur chance, ils ne sont plus que 20 aujourd'hui. Leur registre ? Adele, Edith Piaf, ou encore Stromae : la voix de ces jeunes captive l'auditoire qu'importe le style exploré. Créer une dynamique positive, fédérer les lycéens autour d'un projet commun, voilà les ambitions de ce proviseur pas comme les autres, lui-même musicien. Un pari relevé haut la main.