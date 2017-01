VIDÉO - Froid et électricité : les bons gestes à adopter pour réduire votre consommation d'électricité et éviter le "black-out"

Des bonnes pratiques qui ne se résument donc pas uniquement à moduler le thermostat du chauffage d'un ou deux degrés, bien que, dans l'Hexagone, un tiers de foyers se chauffent à l'électrique. Pour rappel, pour bien vivre et dormir sereinement, la bonne température doit osciller entre 19 et 20 degrés dans une pièce comme le salon, et 17 dans la chambre. Pour y parvenir, vous pouvez mettre en place la régulation automatique et un système de programmation. La régulation vous permettra de maintenir la température souhaitée tout en prenant en compte les évolutions de températures extérieures et les apports "naturels" de chaleur (comme par exemple votre plaque de cuisson). Dernière astuce : pensez bien à fermer vos volets la nuit mais aussi la journée quand vous n'êtes pas chez vous, cela vous évitera des déperditions de chaleur (ce qui ne doit pas vous empêcher d'aérer à votre retour pour renouveler l'air de votre maison !)





Outre les particuliers, les entreprises sont aussi appelées à réguler leur consommation. Cela passe par la chasse aux ordinateurs PC et aux lumières qui restent allumés toute la nuit. Le Réseau de transport d'électricité (RTE), la filiale d'EDF en charge de l'équilibre offre-demande, estime que les "écogestes" pourraient réduire de 2 et 3000 mégawatts la consommation cette semaine.