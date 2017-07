VIDÉO – Ibiza : un bagagiste maltraite les valises des voyageurs… sous leurs yeux

Mieux valait avoir gardé avec soi leurs objets fragiles. Les passagers d’un avion de la compagnie Iberia n’en ont pas cru leurs yeux lorsqu’ils ont vu le sort réservé à leurs valises sur le tarmac de l’aéroport d’Ibiza. Par le hublot, ils ont observé médusés un bagagiste se saisir de leurs affaires (dont une poussette) et les jeter violemment au sol, afin de les rapprocher de son véhicule d’où ils venaient probablement de tomber. L’homme n’a pas hésité non plus à mettre des coups de pied dans les valises.