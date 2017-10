VIDÉO - Grève des fonctionnaires : écoles, transports... les services publics qui seront touchés ce mardi

Les syndicats Alternative CFDT et l'Unsa-police ont appelé les policiers à manifester dans les cortèges. La Poste et Orange encouragent "l'ensemble des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications" à se mobiliser. Enfin, les agents de Pôle Emploi, de droit public ou de droit privé, sont appelés à protester contre des suppressions de postes et la présentation d'un budget en baisse de quatre milliards d'euros en cinq ans.