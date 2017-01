VIDÉO - Grippe : "L'état d'urgence à l'hôpital, c'est tous les jours Madame Touraine !", le coup de gueule d’une interne contre la ministre

Pourtant jeudi, la ministre affirmait sur France 2 que la situation face à l'épidémie de grippe était "maîtrisée". Elle expliquait : "Les hôpitaux sont en situation tendue, mais ils ne sont pas débordés et ils font face. Je suis aujourd'hui sereine quant à leur capacité à faire face aux besoins des malades". Et d’ajouter : "Ils prennent en charge dans de bonnes conditions tous ceux qui ont besoin d'être soignés." Des déclarations qui n’ont pas manqué d’exacerber le personnel médical.





Car derrière cette publication, visionnée près de 8 millions de fois en deux jours sur Facebook, se cache la frustration d'une profession, qui dénonce depuis des mois le manque de moyens et d'effectifs dans les hôpitaux. "Je vous dis clairement que vous devriez voir peut-être un ORL parce qu'il me semble que vous avez peut-être un bouchon, parce qu'on vous alerte sans arrêt et vous n'entendez pas", insiste l'interne, qui ne peut s'empêcher d'ironiser sur "le type de surdité" dont souffrirait la ministre, qui entend sans problèmes "les intérêts économiques, ceux du Grand capital et de la Commission Européenne".





"Je vais retourner voir dans mes cours d'ORL si je trouve cette maladie du ... 'j'me moque de vous'" conclut la jeune femme, habituée à poster des vidéos sur son compte.