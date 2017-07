"Il y a de l'inquiétude" : à Séméac (Hautes-Pyrénées), des riverains érigent un mur pour empêcher la venue de migrants

Un sentiment partagé par les "voisins" du projet. "Il n'y a pas eu de concertation avec la préfecture, la mairie, ou même les riverains. Pour nous, ca a été un choc" témoigne ainsi devant nos caméras un jeune couple. D'autres habitants de la commune vont plus loin : "Il y a de l'inquiétude. Il risque d'y avoir des cambriolages", estime une riveraine, tandis qu'une autre s'interroge : "Est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer ? Je ne le crois pas. Il n'y a pas d'emploi, même pas pour nous. Je ne crois pas qu'il y en aura pour eux"...





Pour autant, nombreux sont ceux a assurer ne pas être opposé à la venue de ces migrants. "On serait dans leur cas, comment faire ? On aurait pas le choix !" reconnaît un habitant. La mairie, de son côté, nous explique : "on est pour l'accueil des migrants, mais de façon digne, sur un territoire élargi. Pas 85 personnes ensemble dans un même endroit".