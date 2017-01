VIDÉO - Il y a dix ans, la mort de l'Abbé Pierre : revoir le JT du 22 janvier 2007

C’était le 22 janvier 2007, la France s’est réveillée en apprenant le décès du plus connu de ses samaritains, l’Abbé Pierre. L’émotion et la tristesse était la norme sur tous les plateaux de télévision et de radio. Comme les citoyens, la classe politique française avait rendu un vibrant hommage à l’Abbé Pierre.