VIDÉO - Incendies dans le Sud-Est : à Artigues, dernier foyer important, les paysages dévastés vus du ciel

Les images, filmées grâce à un drone, témoignent de l'étendue des ravages. A Artigues, commune du Haut-Var dévastée par les incendies, des forêts de pins et de chênes ont été carbonisées laissant place à un paysage de dévastation.





Après quatre jours d'incendies dans le Sud-Est et en Corse, il s'agit du dernier foyer d'incendie important, toujours considéré comme "non fixé". Au total ce sont près de 1.700 hectares de végétation qui ont été parcourus par le feu, mobilisant 480 hommes, appuyés de 150 engins et plusieurs moyens aériens (Canadair, Tracker, Dash).