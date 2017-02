VIDÉO - "J'ai tiré la petite fille de toutes mes forces" : Emmanuel, l'ado qui a sauvé un enfant des flammes à Bobigny, raconte

L'épisode a marqué les esprits lors de la manifestation de soutien à Théo organisée ce samedi à Bobigny : alors que de violents incidents ont éclaté en marge du rassemblement, un adolescent a pris tous les risques pour sauver une fillette dans une voiture menacée par les flammes. Au micro de LCI, Emmanuel Toula, 16 ans, revient dimanche sur son acte de bravoure : "J'arrive, je vois que la mère de famille est sortie avec sa petite fille (un autre enfant, ndlr). Elle est apeurée, elle court, j’observe pendant 15 secondes et personne n’agit. De la fumée noire sort du capot. Je décide d’aller prendre la petite fille (restée à l'intérieur du véhivule, ndlr), je demande un peu d’aide, personne ne me répond."





Emmanuel Toula poursuit : "Je tire la petite fille de toutes mes forces (…) A un moment donné, j’arrive à voir [comment débloquer] la ceinture, j’emmène la petite fille mais l’atmosphère est chaotique avec d’un côté les policiers qui nous bombardent de gaz en tous genres et les jeunes qui lancent des cailloux (...) Il y a deux majors qui viennent m’aider et on va mettre la petite à l’abri derrière le cordon de sécurité."