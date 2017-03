"Je suis contre l'islam" : victime de propos racistes, un lycéen filme son altercation et nous raconte la scène

La scène se déroule à Metz, à l’arrêt de bus Poincaré, non loin de la place de la République. L’auteur de la vidéo, Reda, situe la scène mardi dernier. Sur la vidéo, on le voit qui se filme en train d'attendre le car, en discussion agitée avec un homme qui n’apparaît pas à l’écran. “Je venais de demander à un monsieur qui se trouvait à côté de moi à quelle heure passait le bus. Je venais de poser la question à mon pote qui m’accompagnait, mais il ne connaissait pas non plus les horaires. Sauf que je suis tombé sur un monsieur pas très sympathique, on va dire”, raconte à LCI le jeune homme, 19 ans, élève au lycée professionnel René Cassin et originaire de Metz.





On ne verra pas le visage de son interlocuteur. En revanche, on entend clairement ses propos, à connotation raciste. “C’est tout le temps les arabes qui viennent te poser des questions, je ne suis pas à votre service ! On n’est ni au-dessus ni en-dessous, on est égaux. Les arabes ils sont tout le temps en train de vous demander qu’on leur suce la b***.”