VIDÉO - Journée des droits des femmes : qu'en pensent les "futures femmes"

Vous leur offrirez une rose, les encouragerez dans leurs combats, ou n’y penserez peut-être pas. Pourtant, ce 8 mars célèbre, comme chaque année, les droits des femmes. Cette journée, fêtée dans le monde entier, tire son origine des manifestations de femmes au début du XXe siècle. Elles réclamaient alors le droit de vote, ou encore l’égalité entre les sexes.





Deux cents ans plus tard, pourtant, tout n’est pas encore rose. Même si les différences commencent à s’estomper en France, la gent féminine a toujours le monopole des travaux ménagers, doit toujours s’acquitter de la taxe rose et gagne toujours un moins gros salaire que les hommes. Et les futures femmes, comment voient-elles les choses ? Pour connaître leur avis sur la question, LCI a donné la parole à des petites filles.