"Justice pour Théo" : heurts avec les forces de l'ordre quartier Barbès, à Paris

Situation tendue dans le nord Paris. Des heurts entre forces de l’ordre et manifestants ont éclaté ce mercredi en fin de journée dans le quartier de Barbès où environ 400 personnes s'étaient réunies pour dénoncer les violences policières et demander "justice pour Théo", suite à l'arrestation dramatique du jeune homme de 22 ans, deux semaines plus tôt à Aulnay-sous-Bois. La station Barbès-Rochechouart a été fermée par la police et la plupart des commerces alentours ont abaissé leur rideau par peur de débordements.





Il faut dire que la précaution était de mise. Sous le métro aérien, étroitement quadrillé par les forces de l'ordre, les manifestants, parmi lesquels nombre de militants antifascistes et anarchistes, avaient allumé quelques fumigènes et mis le feu à des poubelles. Quelques-uns, cagoulés ou masqués pour la plupart, avaient également lancé des bouteilles et autres projectiles contre les policiers. Ces derniers ont répliqué en chargeant les manifestants et en effectuant des tirs nourris de gaz lacrymogènes. Des scènes visibles sur plusieurs photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Le Parisien a également noté que quelques dizaines de personnes ont ensuite été semer la panique du côté de République.