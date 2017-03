VIDÉO - Qui est Christine Angot, la romancière engagée qui a fait passer un sale quart d'heure à François Fillon ?

DES MOTS ET DES MAUX - Faut-il inviter Christine Angot à la télé ? François Fillon serait tenté de répondre "non" après la longue diatribe qu'elle a eue contre lui jeudi 23 mars dans l'Emission politique de France 2. Et pourtant. Souvent invitée comme poil à gratter, la romancière a au moins le mérite de mettre les pieds dans le plat.