La France, du "pays du vin" au "pays de la bière"?

Cette "folie" de la bière ne se retrouve pas que dans les ventes de produits artisanaux. Depuis deux ans, la célèbre fête de la bière munichoise, l'Oktoberfest, s'exporte en France, à Paris et à Marseille. Des bars spécialisés proposent de "déguster" des bières souvent peu connues du grand public, à l'image d'un bar à vins. On trouve aussi de nombreux kits de brassage dans les rayons des magasins ainsi que des ateliers pour apprendre à fabriquer sa bière soi-même. À la Beer Fabrique, dans le 11ème arrondissement de Paris, Martin Pellet propose ce type d'ateliers depuis un an. Ce brasseur amateur a commencé à brasser avec un ami dans un garage. "On s’est dit, au bout d’un moment : 'C’est marrant parce que cette activité qui est très ludique et très sympa, absolument personne ne se dit que c’est possible de le faire. Donc pourquoi ne pas monter un lieu où on apprendrait aux gens à le faire ?'" nous explique-t-il. Depuis, particuliers et entreprises passent quotidiennement le pas de la porte pour découvrir cet univers. Certains clients reviennent quelque temps plus tard pour acheter du matériel de brassage. "Il suffit d’un équipement assez basique, des marmites de cuisine, avec un investissement de 200 à 300 euros, on peut fabriquer sa propre bière dans sa cuisine", poursuit le jeune entrepreneur.





L'association "Brasseurs venus de l'Ouen", réunit près d'une centaine d'adhérents qui ont passé le pas. "On a un dispositif qui permet de faire 20 litres de bières et qui tient sur un diable", indique Kévin, "il s'échange de mains en mains entre adhérents". Membre de l'association depuis plus d'un an et demi, il aime le côté do it yourself : "On se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses soi-même finalement". Malgré "quelques ratés", il rapporte régulièrement des bouteilles de sa propre composition chez des amis. Surtout, cela lui permet de rencontrer les habitants de sa ville et de "mettre en commun (leurs) connaissances".