VIDEO - La ministre des Outre-Mer Ericka Bareigts assure qu'elle n'a "pas peur" d'aller en Guyane

Cette délégation interministérielle est arrivée ce samedi 25 mars en Guyane. Elle est menée par Jean-François Cordet, conseiller maître à la Cour des comptes et ancien préfet de Guyane, est composée de plusieurs hauts fonctionnaires connaissant bien la Guyane et issus de différents ministères. Elle comprend aussi Michel Yahiel, commissaire général de France Stratégie et ex-conseiller social de François Hollande.





La ministre a également appelé "les uns et les autres à être dans le dialogue" et expliqué être "en lien de façon continue" avec la mission pour pouvoir "à Paris, avec le Premier ministre", "suivre pas à pas et apporter les réponses pas à pas". Selon elle, les membres de cette mission "écoutent, font un état des lieux très précis et agissent". "La preuve hier, la mission a déjà annoncé des mesures très concrètes", a-t-elle souligné, citant le maintien du centre médical de Kourou, ou encore l'expérimentation d'un scanner à l'aéroport "pour le contrôle du trafic de drogue".





Signe que l'écoute des revendications a été en partie faite, la ministre n'a pas exclu l'envoi de troupes supplémentaires, en plus de celles déjà envoyées en renfort. "Il y a eu des envois de troupes supplémentaires. (...) Aujourd'hui, si la demande est identifiée et qu'elle est évaluée techniquement (...), nous en parlons et nous déciderons de la nécessité, de combien, de qui et de où".