VIDEO - Le bio tendance : le nombre de fermes certifiées en plein boum

Dans les supermarchés, les étagères de produits bio s'allongent d'année en année. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits de qualité cultivés sans substances chimiques et sont même prêts à y mettre le prix. Un marché porteur qui a bien entendu tapé dans l'oeil des producteurs, qui ont délaissé l'agriculture classique pour se lancer dans cette voie.





Ainsi, les cultures certifiées bio atteignaient un peu plus de 1 million d'hectares fin 2016, en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Plus globalement, les surfaces engagées en agriculture biologique, comprenant les fermes en transition, étaient en hausse de 16%, à 1,54 million d'hectares.