VIDÉO - Le puissant cyclone Cook frappe la Nouvelle-Calédonie

Selon Philippe Germain, le président du gouvernement calédonien, "la Nouvelle-Calédonie n'a pas connu de cyclone majeur depuis 2003" et la tempête Erika qui avait fait huit morts. "Il faut donc inciter les Calédoniens à être prudents et à se protéger", a-t-il déclaré à l'AFP. L'ouragan continue de se renforcer et devrait atteindre "son intensité maximale en fin d'après-midi" selon la direction de la Sécurité civile. Pour l'instant, deux personnes ont été blessées à cause de la chute d'un cocotier sur leur voiture.