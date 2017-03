VIDÉO - Le vignoble bourguignon dans le viseur des milliardaires étrangers

"Cette acquisition nous projette dans un monde qu’on ne connaît pas, avec les gens les plus riches de la planète", note-t-il. "On est peut-être à la fin d’un cycle, où les gens comme moi, qui sont propriétaires, viticulteurs, qui taillent leur vigne, exploitent et vendent le vin vont disparaître – comme les ours blancs – et être remplacés par d’autres structures."

A 20 km de là, Bernard Martenot, viticulteur à Saint Romain, partage les mêmes craintes. Car l’envolée du prix des terres a des conséquences directes sur l’impôt sur les transmissions. "Ce serait une injustice de ne pouvoir transmettre à mes enfants ce que mes ancêtres ont bâti depuis 13 générations. "





Grâce à la donation de leur père, ses enfants, Damien et Karine, espèrent sauver ce qui fait l’identité du métier de viticulteur bourguignon . "Le métier de la vigne et du vin doit rester entre les mains de passionnés", estime Damien. "Je me battrai jusqu’au bout", renchérit Karine, sa sœur. "Je ne veux pas laisser mes terres à qui que ce soit. Mes parents ont trop travaillé". Dans la douceur et la beauté des coteaux bourguignons, c’est assurément une partie de David contre Goliath qui se joue.