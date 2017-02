VIDÉO - Les Franjynes, l'invention d'une jeune Niçoise qui pourrait changer la vie des femmes atteintes d'un cancer

Bien décidée à trouver un look qui lui corresponde, Julie ressort ses foulards des placards et les essaye, à l’intuition, avec une frange à clip. Elle imagine en tout sept nouages différents, pour les sept jours de la semaine, en s’inspirant notamment des boubous africains. "Contrairement à la perruque ou au bonnet, je retrouvais avec les turbans la sensation de me coiffer chaque matin. Et ça a vraiment un effet thérapeutique". Le résultat, lui, est sans appel. "Les gens me regardaient dans la rue et me faisaient des petits sourires. J’avais aussi beaucoup de compliments et croyez-moi, c’est génial d’avoir des compliments quand on a plus de cils ni de sourcils", nous raconte-t-elle.