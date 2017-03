VIDÉO - Les jeunes et le tatouage, un "suicide social" ? L'avertissement d'un célèbre tatoueur

Le Mondial du tatouage a débuté vendredi en grandes pompes à la grande Halle de la Villette, à Paris. Plus de quatre-cent tatoueurs sont présents pour cet événement qui attire toujours plus de monde. Depuis plusieurs années, le tatouage n’est plus réservé aux gangsters et aux marginaux. Il se démocratise, si bien que plus d’un Français sur dix est aujourd’hui tatoué. Mais avec la popularité apparaissent les dérives. Ainsi, les tatouages ne seraient aujourd’hui plus autant personnels qu’auparavant. "Pour la personne qui vient se faire tatouer comme ça, à son premier tatouage, je pense que la tendance est dans ce qu’elle voit, dans les télé-réalités, dans les choses dont elle va se nourrir sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, à la télé, les choses que l’on voit ne sont pas forcément les plus belles", explique Mikael de Poissy sur son stand.