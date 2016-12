VIDÉO - RÉTRO 2016 : des larmes d'Obama aux clichés de Pesquet, retrouvez les photos marquantes de l'année

Du Zouave du Pont de L'Alma baignant dans la Seine à l'assassinat de l'ambassadeur russe, la semaine dernière, à Ankara, l'actualité mondiale a été riche cette année. On se souviendra notamment du regard perdu de ce petit garçon, sonné par un bombardement en Syrie, des photos incroyables prises par Thomas Pesquet depuis l'ISS ou encore de cette marée de gilets de sauvetage, laissés par les réfugiés, sur l'île grecque de Lesbos.





Autre image marquante, celle de François Hollande en train d'annoncer qu'il renonce à un second mandat. On retiendra aussi les clichés forts du démantèlement de la "Jungle" de Calais et les larmes de Barack Obama après la tuerie dans une boîte de nuit d'Orlando, en Floride. Un concentré d'images fortes et marquantes, que la rédaction de LCI vous propose de voir ou de revoir.