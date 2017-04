VIDÉO – Justin Trudeau et les princes Charles, William et Harry en France pour les commémorations de la bataille de Vimy

C’était il y a 100 ans. Les soldats canadiens venaient prêter main-forte aux Français. Le 9 avril 1917, ils lançaient une offensive sur la crête de Valmy, dans le Pas-de-Calais, pour reprendre un pont stratégique détenu par les Allemands. Un succès. L’objectif fut atteint en seulement quatre jours. Malgré tout, 3.500 combattants y ont laissé leur vie. Mais au-delà de la bataille, ce jour est aussi considéré comme un évènement fondateur pour le Canada. Les bataillons, qui faisaient partie de l’armée britannique, se sont détachés. Ils ont mené l’assaut sous les couleurs de leur drapeau.





Ce dimanche 9 avril, une grande cérémonie était organisée dans le Pas-de-Calais pour leur rendre hommage. Près de 20.000 personnes étaient attendues, dont François Hollande, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, et le prince Charles et ses deux fils, William et Harry.