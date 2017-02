VIDÉO - "On ne le verra plus, mais lui nous verra et veillera sur nous" : le petit Gaspard est décédé, ses parents lui rendent hommage sur Facebook

Et c’est sur ce ton léger, plein d’humour et de naïveté, que Gaspard, via ses parents, continue de dérouler sa vie, posant des mots légers sur les évènements douloureux qui surgissent petit à petit. "Le truc le plus embêtant avec cette maladie, c’est qu’il n’existe pas de médicaments pour la soigner, et que du coup, je ne vais pas rester très longtemps sur cette terre", écrit ainsi Gaspard. "C’est une maladie neuro-dégénérative. En gros, pour t’expliquer, tu passes en deux ou trois ans de l’état de 'bébé de la pub Evian' (tu sais, celui qui fait du patin à roulettes) à l’état de 'petit bébé légume'", détaille Gaspard.





"Le jour où papa et maman ont appris la nouvelle, papa a été un peu chochotte. Maman, elle, s’y attendait parce que son cœur de maman sent très bien les choses. Du coup, elle a dû déployer des trésors d’énergie pour que papa remonte la pente. Et comme elle a des pouvoirs magiques, elle a réussi. C’est sûr que parfois, même s’ils essaient de se cacher, et même si je ne vois plus très bien du tout, je sens que c’est difficile pour eux."





Pendant presque deux ans, la vie du petit Gaspard a ainsi été racontée sur cette page, alimentée de photos et de nouvelles régulières. Près de 100.000 personnes ont suivi le combat de ce petit bonhomme aux grands yeux bleus. Qui, en miroir, est une magnifique déclaration d'amour des parents à leur fils. "Pour encourager mes parents, j’ai reçu à la naissance les plus beaux yeux du monde, de grands yeux bleus avec des cils plus beaux que ceux de Scarlett Johansson (papa, il l’adore, Scarlett)", écrit ainsi Gaspard. "Alors, comme aujourd’hui je n’arrive plus à rigoler, ni à parler, ni à manger par la bouche, ni à voir, je leur fais des milliers de clins d’œil. Maman dit toujours qu’on voit la beauté de mon âme à travers mes yeux. Qu’est-ce qu’elle est poète maman, tu ne trouves pas ?"





Gaspard avait fêté ses trois ans cet été. Mais depuis quelques semaines, d’après les nouvelles, sa petite vie ne semblait tenir qu’à un fil, sa famille racontant se préparer à le voir partir.