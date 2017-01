VIDÉO - Maltraitance animale : une vidéo filmée dans un club canin fait scandale

"Le pire, c'est que l'éducateur savait qu'il était filmé. Et à la fin de la vidéo, on peut voir qu'il est entouré de dizaines de personnes, et aucun d'entre eux ne réagit", se désole l’expert canin auprès de 20 Minutes. Il rencontrera bientôt Olivier Audibert-Troin, député Les Républicains du Var, pour échanger sur le problème de façon plus large. "Il y a autour du traitement des chiens une véritable omerta car c'est un milieu qui brasse énormément d'argent", explique-t-il, pointant du doigt la facilité avec laquelle on obtient le diplôme de dresseur canin. Un brevet professionnel, dont la formation s'étale sur deux ans et créé par le ministère de l'Agriculture, existe pourtant depuis 2005. Il est accompagné de stages en entreprise.