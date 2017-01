VIDÉO - Froid polaire : la Loire couverte de blocs de glace

Cependant, on est loin de la situation de 2012 où la Loire avait été partiellement gelée. Loin aussi 1985 où elle l’était totalement, mais surtout de 1962-1963 où l’eau avait été totalement prise du 26 janvier au 24 février. Les gens pouvaient alors traverser le fleuve et avaient dû aller nourrir eux-mêmes les animaux qui s’étaient retrouvé pris au piège.





En France, les températures minimales varient encore ce week-end de -2°C à -7°C : plus froide sur le Nord-Est avec -7°C à -11°C, et plus douces sur le littoral méditerranéen, avec 2 à 8 degrés. Les maximales, en hausse, s'échelonneront de 3 à 7 degrés sur la moitié nord, sauf sur le Nord-Est où on attend seulement 0 à 3 degrés, et de 7 à 14 degrés sur la moitié sud du pays.