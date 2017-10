VIDÉO - Météo : c'est l'été indien, consultez les prévisions (très) ensoleillées du week-end

Dans le détail, voici les prévisions jour par jour :





Samedi : plein soleil dans toute la France, sauf en Méditerranée où quelques entrées maritimes donneront une ouverture à un air plus humide qui remontera dans les régions du sud-est.





Dimanche : encore du plein soleil, sauf quelques averses à prévoir du coté du Languedoc-Roussillon.





Côté températures, il fera donc en moyenne entre 20 et 25 degrés au nord et de 23 à 28 degrés au sud, alors que selon les normales de saison, il devrait faire 16 degrés au nord et 19 degrés au sud. Bref, nous sommes bien en plein été indien, profitez-en d'autant qu'il perdurera au moins lundi !