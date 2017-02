VIDÉO - L’oeil de Bridoulot du 8 février 2017 : les petits noms des tempêtes

Le week-end dernier, les tempêtes Kurt et Leiv ont fait des ravages sur l'ouest et le sud-ouest de la France. Mais alors pourquoi se nomment-elles Kurt et Leiv ? Pour LCI, Bridoulot s'est penché sur la question, le tout armé des ses crayons. S'il faut compter environ 200 euros pour donner son nom à une tempête, les noms de famille, prénoms composés ou choix fantaisistes, type Dark Vador, sont bannis.





Comme chaque jour sur LCI, notre dessinateur Bridoulot explique, grâce à son coup de crayon, une actualité, un sujet, une tendance. Ainsi, les thèmes les plus complexes gagnent en clarté, pour une meilleure compréhension de tous.