VIDÉO – Météo : tempête dans l'Ouest ce week-end, neuf départements en vigilance orange

Météo France annonce une fin de semaine et un week-end agités. Dès vendredi, des perturbations en provenance de l’Atlantique vont se succéder avec des vents d’intensité croissante. Une première tempête pourrait circuler l'entrée de la Manche vers l'Angleterre. Après les départements des Côtes-d'Armor (22), du Finistère (29), de la Manche (50) et du Morbihan (56), placés sous vigilance orange pour cause de "vent et vagues submersion" jeudi, c'est au tour de l'Ille-et-Vilaine (35), de la Loire-Atlantique (44), du Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53) et de la Vendée (85) de faire l'objet de ce même suivi vendredi.





Dans ces zones, le vent de sud se renforce de la Bretagne au sud des Pays de la Loire. Il tournera au sud-ouest puis à l'ouest en cours de journée, associé à de fortes averses. Il concernera alors également les départements plus intérieurs des Pays de la Loire, ainsi que le Cotentin. Les rafales maximales pourront atteindre 110 à 120 km/h près du littoral, voire 130 km/h près de caps exposés du littoral atlantique. Dans les terres, on atteindra 90 à 100 km/h avec des pointes à 110 km/h parfois sous de violents grains. La mer devrait être forte sur l’ensemble de la façade Atlantique toute la journée et devenir dangereuse sur le littoral.