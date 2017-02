VIDÉO – Météo : tempête dans l'Ouest ce week-end, quatre départements en vigilance orange

Météo France annonce une fin de semaine agitée. Dès demain, des perturbations en provenance de l’Atlantique vont se succéder avec des vents d’intensité croissante. Une première tempête pourrait circuler vendredi de l'entrée de la Manche vers l'Angleterre. Le département du Finistère a été placé en vigilance orange pour cause de "vagues submersion", ensuite accompagné par les Côtes-d'Armor, le Morbihan et la Manche. Le début du phénomène est attendu ce jeudi à 19h.





Les rafales pourraient atteindre jusqu’à 130 km/h sur une bande littorale du sud-Bretagne au Pays de Loire, et jusqu’à 110 km/h environ dans les terres entre la Bretagne, les Pays de Loire et la Normandie. La mer devrait être forte sur l’ensemble de la façade Atlantique toute la journée et devenir dangereuse sur le littoral.