VIDÉO - Migrants : que contient le texte de loi envoyé par Hidalgo à l'Assemblée ?

Enfin, il s'agit pour Anne Hidalgo de repenser l'organisation institutionnelle. La maire de Paris estime ainsi que "la politique de l'intégration doit être interministérielle (...) et partenariale, en impliquant l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les initiatives citoyennes". Le texte préconise donc la création d'une agence de l'accueil et de l'intégration, "placée sous la responsabilité d'un Haut-Commissaire placé auprès du Premier ministre".





Reste à présent aux parlementaires et aux membres du gouvernement à se pencher sur ses propositions et d'étudier une éventuelle prochaine loi. Le 22 juin dernier, Emmanuel Macron a appelé à "la plus grande humanité" envers les migrants, appelant de ses voeux une réforme du droit d'asile.