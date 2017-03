VIDÉO - Les tattoo-tendances de 2017

Plus de 35.000 visiteurs sont attendus cette année au mondial du tatouage. Celui-ci a débuté vendredi 3 mars, dans la grande halle de la Villette, dans le XIXe arrondissement Paris, pour sa septième édition. Dans les allées, plus de 400 tatoueurs exposent leur savoir-faire et travaillent sur la peau de leurs clients. De plus en plus populaire, le tatouage multiplie ses styles et évolue avec les époques. Blackout, old school, tiny tattoo… LCI.fr vous propose un tour d’horizon des tendances 2017.