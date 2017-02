VIDÉO - "On est plus en liberté !", "ma santé elle me regarde" : il y a 10 ans, les fumeurs râlaient contre l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics

C'était il y a 10 ans jour pour jour. Le 15 novembre 2006, un décret imposait l'interdiction totale de fumer dans tout lieu public à compter du 1er février 2007. Les cafés, tabacs, restaurants, boîtes de nuit mais aussi les entreprises avaient alors jusqu'au 1er janvier 2008 pour se conformer à cette nouvelle loi. Dix ans après l'entrée en vigueur de ce décret, les deux tiers des Français soutiennent cette mesure mais à l'époque, certain y voyait une véritable contrainte à leur liberté. "Ma santé elle me regarde", "On a en rien a foutre des procédures", "C'est vraiment pourri, on ne peut plus rien faire"... Retour en images sur les réactions les plus insolites des fumeurs mécontents.