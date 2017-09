VIDÉO - "On ne va pas se mentir, ça évoque la fellation" : au coeur d'une brigade anti-sexiste dans les rues de Paris

20 h 30. En marchant, on révise les bases. Comment reconnaît-on une affiche sexiste ? Léa fait la leçon. "Par exemple, si la femme est davantage utilisée comme un objet que comme une personne humaine. S’il y a démembrement du corps, si on ne voit que le tronc, ou que les jambes", détaille-t-elle. "Les signes de sexualisation, c'est assez évident, comme la bouche ouverte. Il y a aussi les symboles de domination masculine, ou encore les stéréotypes et clichés, comme l'utilisation du rose ou bleu, le ménage..."

Le procédé est simple et bien calé : devant chaque affiche qui pose problème, la brigade s'arrête, débat, et vote. Pour savoir si oui ou non, il faut apposer un autocollant "sexiste". Les autocollants, c’est la signature de cette brigade. Comme ça aussi que beaucoup, dans le groupe, l’ont connu. "Ca laisse une trace dans la rue, ça touche les passants. Il n’y a pas plus grand public", dit Léa. "Bon, on est conscientes que l’autocollant ne va pas réveiller les femmes, mais ça ouvre le débat !"





20 h 35. Anne (prénom changé), une des plus âgée dans le groupe (hormis vous), a bien, à vue d’œil, dépassée la trentaine. Elle est venue par l'entremise d'une collègue, qui a elle-même croisé la brigade un soir dans la rue.Enseignante, elle se définit comme "féministe radicale" – c’est-à-dire explique-t-elle, que pour elle, hormis les organes génitaux, il n’y a aucune différence entre un homme et une femme. Alors oui, "radicale", ça fait un peu peur comme ça, mais elle a l’air très sympa, Anne. Elle a fait des études de genre, est passionnée par le sujet et est venue voir ce que ça donnait. Un peu dubitative, il faut le dire. Il y a aussi Erwan, l’un des trois représentants de la gent masculine, cheveux longs, lunettes carrées d’étudiant en prépa intégrée, ingénieur en devenir. A l’écouter, il est déjà bien sensibilisé au sexisme, milite dans quelques groupes. Lui aussi, a voulu voir. "La pub, c’est quelque chose qu’on voit partout, qu’on ne choisit pas", dit-il. "Je fais une heure de transports tous les matins, je ne me posais pas vraiment la question, je veux écouter ce qu’elles disent." Anne abonde : "La publicité c’est traître : ils essaient de nous faire passer des messages simples, mais derrière il y a toute une machine, ils jouent sur des messages très infusés dans la société."