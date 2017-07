VIDÉO - "Oui, c'est maman" : âgées de 79 et 86 ans, les filles du couple retrouvé momifié en Suisse témoignent

"Quand ils m'ont répondu 'oui, elle a un costume de l'époque, des bas noirs et des souliers cloutés', j'ai dit : oui, c'est maman", se réjouit Marceline Udry-Dumoulin, aujourd'hui âgée de 79 ans. "Je suis heureuse", sourit-elle. Et de poursuivre : "Je n'ai pas connu les parents. Vous savez à 4 ans, on est des petiots. Mais je me rappelle comme si c'était hier de voir pleurer ma tante au fond des escaliers. Elle me serrait et je ne comprenais pas pourquoi."





La cadette, qui avait 4 ans à l'époque, est la seule qui a pu être adoptée par une tante. Après deux mois et demi de recherches infructueuses, ses six frères et soeurs ont dû être placés dans des familles d'accueil.





Cette année pour les 75 ans de la disparition de leurs parents, les deux filles avaient décidé de leur rendre hommage. Ce dernier se transformera en enterrement, le plus joyeux possible.