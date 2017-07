Pagaille à Orly : des milliers de passagers bloqués par le départ en retard de l'Air Force One de Trump

2h, 3h et même plus. Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées dans la salle d’embarquement du terminal ouest de l’aéroport d’Orly, avec comme seule explication un message sur les écrans invoquant des "circonstances exceptionnelles". En réalité, l’avion Air Force One du président Trump a mis 50 minutes à quitter le sol français, engendrant des perturbations en cascade pour les autres vols.





Ce blocage temporaire a eu de lourdes conséquences en ce début de week-end de départs en vacances. 110.000 passagers ont pris l’avion aujourd’hui à Orly, une fréquentation supérieure à ce que l’aéroport connaît habituellement. Le décollage en retard de l’avion du président américain a notamment eu pour conséquence le détournement de 12 avions de ligne classiques vers l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, certains étant revenus ensuite vers Orly avec beaucoup de retard.