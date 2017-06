VIDÉO - Partez à la découverte des grottes de Lascaux comme si vous y étiez grâce à notre modélisation 3D

C’est un chef d’œuvre inestimable, intemporel et très protégé que le 20h de TF1 a proposé de découvrir aux téléspectateurs ce mercredi soir. Découvertes en Dordogne il y a 75 ans déjà, les grottes de Lascaux abritent de sublimes peintures préhistoriques, véritables patrimoines de l’humanité. Tant et si bien que le lieu d’origine est fermé au public depuis un demi-siècle. Mais grâce aux nouvelles technologies – et plus précisément grâce à la modélisation 3D – il est possible de faire entrer Lascaux… directement sur le plateau du 20h.