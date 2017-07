Propriétaires : deux diagnostics électricité et gaz désormais obligatoires

Les bilans sont valables six ans. Néanmoins, si les résultats ne sont pas bons, les propriétaires ne sont en aucun cas tenus de réaliser les travaux de mise aux normes. "Le locataire va faire son choix. Il sera informé grâce à ce diagnostic de l’état électrique et gaz. Il peut ainsi décider de ne pas louer", explique Marion Giendaj, responsable de la communication d’Hellocasa, la plateforme internet de bricolage. Le gouvernement souhaite ainsi réduire le nombre d’incidents domestiques. Chaque année, il y a plus de 80.000 incidents électriques et des milliers d’incidents corporels. 30 personnes meurent d’électrocution aussi chaque année à la maison.