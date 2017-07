VIDÉO - Qui est Christine Angot, la future polémiste de ONPC ?

Doc Gyneco et Christine Angot ont effectivement eu une idylle brève mais intense au milieu des années 2000. De 15 ans son cadet, Bruno Beausir, de son vrai nom, a rencontré l'écrivaine au Salon du livre. Leur passion commune pour la littérature les a aussitôt rapprochés. ''C'est à cause de tout ça que j'ai eu cette rela­tion avec Chris­tine Angot. A cause des mots…'', a confié le chanteur à Next, le magazine de Libération, en 2016, à l'occasion des 20 ans de son premier album Première consultation.