VIDÉO - Rafle du Vel d'Hiv : le patron du Crif interpelle Macron sur le meurtre de Sarah Halimi

Et, l'espace de quelques minutes, l'hommage aux victimes de la rafle du Vel d'Hiv se transforma en tribune politique. Après plusieurs interventions en mémoire des victimes et en hommage à celles et ceux qui avaient caché des juifs pendant l'Occupation, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France Francis Kalifat a donné une tonalité particulière à son discours en invoquant le terrible fait divers qui a provoqué la mort de Sarah Halimi, une retraité juive tuée en avril dernier à Paris.





Le président de cette institution s'est fait le relais des critiques sur le fait que ce meurtre, perpétré dans le quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, n'ait pas (pas encore ?) été qualifié d'antisémite, ce qui constitue une circonstance aggravante aux yeux du code pénal. Un manque que n'a pas manqué de fustiger le président du Crif, lequel avait jugé auparavant le traitement médiatique de l'affaire minimaliste.