VIDÉO - Accusation d'un nouveau "Diesel Gate" : les dirigeants de Renault sont "furieux"

"Nous sommes choqués, interloqués, et même furieux. On dit aujourd'hui des choses fausses sur notre entreprise, sur la base de bouts d'un rapport auquel nous n'avons d'ailleurs même pas accès", dénonce le bras droit de Carlos Ghosn dans les colonnes du Figaro. Dans le même temps, il affirme au Parisien que les seules interventions ayant eu lieu sur les moteurs ont eu pour but "de limiter tout risque de casse, malheureusement observées par le passé". "On a eu des centaines de réunions avec les parties prenantes, les autorités françaises, britanniques, allemandes, et ils n'ont rien trouvé", reproche-t-il dans les pages du magazine Challenges.