VIDÉO - Patrick Dils : "Foutez-moi la paix !"

ALGÉRIE





Trois personnalités algériennes respectées ont ajouté dimanche leur voix au débat sur les capacités du chef de l'Etat à gouverner, estimant qu'Abdelaziz Bouteflika "n'est plus en mesure de diriger" l'Algérie et appelant à empêcher sa candidature à un 5e mandat en 2019.





"Le chef de l’Etat actuel, très lourdement handicapé, (...) n’est manifestement plus en mesure de continuer à diriger le pays", ont estimé dans un communiqué commun Ahmed Taleb Ibrahimi, ex-ministre des Affaires étrangères et candidat à la présidentielle en 1999, l'avocat Ali Yahia Abdenour, ancien ministre et doyen des militants des droits de l'Homme en Algérie, et le général en retraite Rachid Benyelles, ancien chef des forces navales.