VIDÉO - "Il ne faut pas oublier de se dire 'je t'aime'": un an après le meurtre du père Hamel, les paroissiens témoignent

"Malgré les cheveux blancs, il ne faut pas oublier de se dire 'je t’aime'. Et ça on y pense un peu plus depuis le mois de juillet de l’an passé", souligne Janine. Un message d'amour et de paix que le couple de retraités espère pouvoir faire entendre.





Les deux djihadistes qui ont abattu le père Hamel se réclamaient du groupe terroriste État islamique. Ils ont été tués par les forces de l'ordre à leur sortie de l'église. Deux jours après cet assassinat, près de 3500 personnes avaient rendu hommage au père Hamel dans la commune. Des centaines de musulmans étaient aussi allés prier dans les églises de France aux côtés des catholiques en signe de "solidarité".