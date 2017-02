VIDÉO - Saint-Valentin : quand sentir mauvais sonne la fin du couple

Quand ça sent pas bon, ça sent le sapin pour le couple. Le groupe SCA, spécialisé dans les produits d'hygiène, a réalisé une étude sur échantillon de 12.000 personnes dans douze pays différents dont la France. Celle-ci démontre que dans les couples, l'hygiène - on aurait pu s'en douter - a son importance.





Chez les hommes, ils sont 25% à s'être séparer de leur compagne à cause d'une hygiène douteuse contre 22% chez les femmes. La raison principale évoquée ? L'odeur, pour plus d'une femme sur deux (56%) et près d'un homme sur deux (44%). Comme quoi, si l'amour est aveugle, il n'est pas anosmique.