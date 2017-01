VIDÉO - Vivez en immersion un accident de la route à 50 km/h

Sans ceinture, le passager percute le pare-brise malgré son airbag. En effet, dans une collision à 50 km/h, un homme de 70kg est projeté en avant avec une force de plus de 2 tonnes, et ne peut physiquement se retenir avec la seule force de ses bras. Un accident qui, à cette vitesse, équivaut à une chute du troisième étage. Près de 70% des blessés non ceinturés le sont à moins de 50 km/h.